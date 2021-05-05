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طرد عضو عن حراك الجيل الجديد من جلسة برلمان كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-05T09:33:42+0000
طرد عضو عن حراك الجيل الجديد من جلسة برلمان كوردستان

شفق نيوز/ طرد هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان في الجلسة التي انعقدت اليوم الأربعاء عضو البرلمان المتحدث باسم كتلة حراك الجيل الجديدة كاوة عبد القادر.

وترأس هورامي جلسة البرلمان اليوم بسبب غياب رئيسة البرلمان ريواز فائق، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وجاء الطرد بعد أن طلب عبدالقادر مداخلة للتحدث عن مسألة قطع رواتب الموظفين، و انهم طلبوا لأكثر من مرة إدارج هذه القضية ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان وان رئاسة البرلمان لاتستجيب لطلبهم.

ونبّه هورامي عبد القادر بعدم الخروج عن جدول أعمال الجلسة وان كان لديه أية مداخلة يجب أن تكون ضمن نطاق برنامج الجلسة إلا أنه استرسل في الحديث وبعدها طلب الأول من الثاني مغادرة الجلسة.

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