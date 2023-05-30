طبيعة كوردستان بعيون مصورين فوتوغراف في اربيل (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرضاً فنياً للصور الفوتوغرافية.

وتضمن المعرض العديد من اللوحات الجميلة لمناطق مختلفة في كوردستان التقطها المصورون بعدسات كاميراتهم.

ويقول عمر خضر كاكل الذي شارك بصوره في المعرض لوكالة شفق نيوز ان "اللوحات التي شاركت فيها هي صور للمناظر الطبيعية في اقليم كوردستان حيث بدأتها من مسقط رأسي وهي منطقة رواندز المتمتعة بمناظر خلابة وانطلقت منها الى بقية مناطق كوردستان مثل منطقة (زورگڤان) القريب من منطقة بارزان و منطقة دوكان في السليمانية و جبل سفين في محافظة اربيل اضافة الى كثير من المناطق الاخرى التي حاولت توثيق جمالها عبر عدسة كاميرتي".

واضاف ان "الهدف من تصوير هذه المناطق هو اظهار جمال طبيعة اقليم كوردستان أمام الزائرين للمعرض"، لافتا الى ان "اسعار اللوحات التي شاركتُ بها تبدأ من 60 الف دينار عراقي و تصل بعضها الى 120 الف دينار عراقي".

من جانبه قال كريم محمد الذي كان أحد الزائرين للمعرض لوكالة شفق نيوز ان "أهمية هذه اللوحات هي تعريف الزائرين على هذه المناطق اضافة الى رؤية النباتات و الورود الموجودة في المناطق الجبلية والتي التقطها المصور و وضعها في هذا المعرض".

واضاف ان "الكثير من هذه المناطق الموجودة في صور هذا المعرض هي مناطق جبلية وعرة لكن المصور ركز في صوره على جمال طبيعتها الخلابة ".