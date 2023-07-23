طبيب من إقليم كوردستان يحصل على براءة اختراع في مجال طب الأسنان

شفق نيوز/ حصل الطبيب الكوردي احسان منصور، على براءة اختراع في مجال طب الأسنان بعد نجاحه في اكتشاف علاج جديد.

وقال الدكتور احسان منصور لوكالة شفق نيوز ان " هذا العلاج يسيطر على الالتهابات اللبية و يمنعها من الحدوث بواسطة تقنية استشعار النصاب مما يساهم في تقوية الجهاز المناعي البشري و يقلل إلى حد ممكن الاستخدام المفرط لمضادات الالتهاب".

واضاف، ان "هذا الاختراع الجديد سيحدث ثورة في عالم الطب حيث عمل عليه مع مجموعة من الأطباء في اقليم كوردستان على مدى اربع سنوات (2019-2023)".

وتابع منصور، بالقول إن "هذا العلاج الجديد حصل على براءة اختراع من قبل وزارة التخطيط- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والذي يُعد اعترافا حكوميًا به كعلاج جديد و نوعي و معتمد".

و يحمل الطبيب احسان منصور شهادة الدكتوراه في مجال معالجة الاسنان ويدير مركز دهوك سمايل لطب الاسنان في محافظة دهوك في اقليم كوردستان.

الدكتور احسان منصور من مواليد 1983 و يعمل في دائرة صحة محافظة دهوك و عمل كاستاذ جامعي في جامعة دهوك و جامعة پولي تكنيك. و هو محاضر دولي معتمد في مجال حشوات جذور الاسنان و اقام دورات تدريبية لاطباء الاسنان في اغلب مدن العراق وخارجه.