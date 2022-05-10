طبيب كوردي يفوز بجائزة عالمية ويجري عمليات زراعة الأعضاء مجاناً بكوردستان

شفق نيوز/ فاز الدكتور غازي الزيباري وهو طبيب كوردي، بجائزة "نوني لاوري" النادرة لسنة 2022 (Nonie Lowry Distinguished 2022) تقديرا لأعماله الخيرية الطبية.

والدكتور الزيباري الذي يحمل الجنسية الامريكية هو طبيب جراح متخصص في زراعة الأعضاء ويسكن مدينة شريفبورت بولاية لويزيانا في أمريكا وهو بالاصل من مدينة عقرة بإقليم كوردستان.

وهاجر الزيباري لاجئا عام 1976 الى مدينة نيويورك، وهو نموذج نادر من المواطنين الأميركيين من ذوي الاصول الكوردية الذين حققوا النجاح ويستمر في تحقيق المزيد من النجاح.

وحصل الدكتور الزيباري على شهادة الطب في جامعة تينيسي ومن ثم توجها بزمالة دراسية إلى المدرسة الطبية لجامعة جون هوبكنز الشهيرة.

ويشغل الدكتور الزيباري اليوم منصب المدير الإقليمي لمركز جون سي مكدونالدز في مجالات زراعة الأعضاء والمركز جزء من المجمع الطبي ويليس- كينيان في ولاية لويزيانا.

ونشر الدكتور غازي أكثر من 175 مرة أعماله وكتاباته في المجلات الطبية الاكاديمية وله علاقات تواصل مع الأطباء الاختصاصيين في إقليم كوردستان وقاد في تسعينيات القرن الماضي عددا من الاطباء الامريكيين لتأمين المستلزمات الطبية للكورد.

ويقوم سنويا هو وفريقه الطبي الامريكي بزيارة اقليم كوردستان لإجراء العمليات الجراحية الكبرى من دون اي مقابل مادي.

ويقول إن "الولايات المتحدة فتحت لي ذراعيها واحتضنتني في وقت كان الناس في اقليم كوردستان يتعرضون للعنف والاضطهاد".