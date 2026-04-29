طبيب كوردي يعلن تطوير "قلب اصطناعي" مرخص للزراعة عالمياً.. وأربيل أولى المحطات

شفق نيوز- اربيل

كشف الطبيب الكوردي المغترب آزاد نجار، اليوم الأربعاء، عن إنجاز علمي يتمثل في تطوير قلب اصطناعي بنموذج جديد، مؤكداً حصوله على التراخيص اللازمة لزراعته في أجساد المرضى مطلع العام المقبل.

وقال نجار، وهو من أهالي مدينة آكري ويقيم في السويد، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الأكاديمية الأميركية للعلوم الطبية منحت الترخيص الرسمي لهذا الابتكار، ومن المقرر البدء بزراعته في صدور المرضى العام المقبل لأول مرة على مستوى العالم".

وأضاف أن العملية الأولى ستُجرى وفق جدول محدد للمرضى، مبيناً أن الشخص الثاني الذي سيخضع للزراعة سيكون مواطناً سويدياً، فيما تقرر أن يكون الشخص الثالث من إقليم كوردستان وتحديداً في العاصمة أربيل.

وأوضح أن القلب الاصطناعي صُمم لتجاوز المشكلات التقليدية المتعلقة بالجلطات القلبية، ويمتاز بآلية تشغيل خاصة تبتعد عن التعقيدات الطبية السابقة.

وأشار إلى أن تكلفة هذا القلب ستكون منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالعلاجات الطبية والعمليات المتاحة حالياً لمرضى القلب.