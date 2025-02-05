طبيب كوردي يحصل على تصريح لزرع أول قلب اصطناعي للبشر في العالم.. فيديو

شفق نيوز/ أعلن الطبيب الكوردي آزاد إبراهيم نجار، يوم الأربعاء، عن حصول جهاز القلب الاصطناعي الذي صممه على تصريح من منظمة الصحة الأمريكية لزرعه للإنسان، مبيناً أن أول عملية زرع ستكون لمريض أمريكي في العام المقبل، وهو حالياً يخضع لإجراء الفحوصات اللازمة له.

وقال نجار، اختصاصي أمراض القلب والشرايين، لوكالة شفق نيوز: "نحن مجموعة من الأطباء المتخصصين بأمراض القلب، قمنا بصنع القلب الاصطناعي وتجربته لمرات كثيرة على الحيوانات".

وأضاف أنه "في الأسبوع الماضي، حصلنا على تصريح من منظمة الصحة الأمريكية لزرع القلب للمرضى"، مشيراً إلى أن "عملية زراعة القلب تستغرق ساعتين".

وتابع: "الجهاز يعمل مثل القلب الطبيعي، ولا توجد فيه أي مشاكل"، مؤكداً أنه "باجتماع مع مستشفيات القلب في العراق بشكل عام وكوردستان بشكل خاص، لاستخدام هذا الجهاز للمصابين بمرض القلب".

وكشف أنه "سنقوم بأول عملية زرع لهذا القلب، لأول شخص في العالم، وهو أمريكي الجنسية، في العام المقبل، وهو حالياً يخضع لفحوصات تجهيزا للعملية".

والدكتور آزاد النجار من أهالي قضاء زاخو بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان، ويعيش في السويد منذ أكثر من 25 عاماً.

وأعلن الطبيب الكوردي في عام 2021 عن توصله لاختراعه "القلب الصناعي" بعد بحوث دامت عشرين عاماً في المهجر، معرباً عن استعداده لإيصال صناعة هذا القلب لدى مواطني كوردستان بعد تدريب أطباء الإقليم على زراعته.

وفي الخامس من الشهر الحالي، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، المعرض الدولي للصحة (MEDICO) في أربيل، والذي يُعدّ الأول والأكبر من نوعه في العراق، وقام رئيس الحكومة بجولة في أقسام المعرض، الذي يضم أكثر من 150 شركة محلية ودولية متخصصة في القطاع الصحي.