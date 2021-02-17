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طبيب كوردي مغترب ينقل اكتشافه لقلب صناعي الى كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-17T15:36:24+0000
طبيب كوردي مغترب ينقل اكتشافه لقلب صناعي الى كوردستان

شفق نيوز/ أعلن طبيب كوردي مغترب، يوم الاربعاء، عن توصله لاكتشاف "القلب الصناعي" بعد بحوث دامت عشرين عاماً في المهجر، معرباً عن استعداده لإيصال صناعة هذا القلب لدى مواطني كوردستان بعد تدريب اطباء الاقليم على زراعته.

وقال الدكتور آزاد النجار، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه، اليوم، مع نائب رئيس برلمان كوردستان ولجنة الصحة البرلمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "منهمك منذ 20 عاماً في السويد في بحوث ودراسات تخص القلب الصناعي، وكانت النتيجة اكتشاف القلب الصناعي"، مضيفاً أن "له العديد من الاكتشافات الاخرى وآخرها هو القلب الصناعي".

وعبر النجار عن شكره لمسؤولي الاقليم وفي مقدمتهم رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة  الاقليم مسرور بارزاني، مشيرا الى أنهما أبديا استعدادهما لتقديم اية مساعدة  لإيصال صناعة القلب الصناعي لمواطني الاقليم.

وأوضح النجار أن "القلب الصناعي سيكون سبباً لإنقاذ حياة الذين يعانون من امراض القلب"، مبيناً أن "مليون شخص يموتون سنوياً بسبب هذه الامراض، كما يعاني أكثر من 25 مليون شخص حول العالم من مشاكل في القلب".

وأضاف أن "بإمكانه نقل الاكتشاف الى اقليم كوردستان ولكن يتوجب اولا تدريب الاطباء عليه في المختبرات على الحيوانات ليتم بعدها الاستفادة منه للإنسان".

والدكتور آزاد النجار من أهالي قضاء زاخو بمحافظة دهوك في اقليم كوردستان، ويسكن في السويد منذ أكثر من 25 عاماً.

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