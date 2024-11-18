طبيبة كوردية من السليمانية تتصدر العراق في تخصص الأشعة والتصوير الطبي

شفق نيوز/ تصدرت الدكتورة لنجة دلشاد من محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الإثنين، المركز الأول على مستوى العراق في اختصاص الأشعة والتصوير الطبي.

وذكر بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مركز السليمانية للتصوير الطبي كان في العام الماضي المركز الوحيد على مستوى الدول العربية الذي حقق نسبة نجاح بلغت 100%، حيث تصدر ثلاثة من أطبائه قائمة المتفوقين، وهم: الدكتورة نوا عبد الحميد، الدكتور هريز جميل، والدكتور عادل عثمان".

وأكد البيان أن "هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم للتدريب الطبي في مركز السليمانية، الذي أثبت كفاءته في تخريج نخبة من الأطباء المتميزين في اختصاص الأشعة والتصوير الطبي، والذين يحصلون سنويًا على المراتب الأولى في هذا المجال على مستوى العراق والدول العربية".

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة للمديرية العامة لصحة السليمانية لتحسين مستوى التعليم الطبي والتدريب التخصصي في المدينة.

ويعتبر مركز السليمانية للتصوير الطبي أحد المراكز الرائدة في العراق، حيث يشهد تزايدًا سنويًا في أعداد المتقدمين والمتفوقين.