أطباء وموظفو مستشفى حلبجة يبدأون إضراباً بسبب تأخر الرواتب

شفق نيوز/ بدأ عدد من الأطباء والكوادر الطبية والإدارية في مستشفى حلبجة العام، يوم الثلاثاء، إضراباً عن الدوام الرسمي، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم الشهرية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في حلبجة، بأن الإضراب شمل الامتناع الكامل عن الدوام من قبل الأطباء والموظفين في المستشفى العام، وهو المرفق الصحي الرئيسي في المحافظة، مما أثر بشكل مباشر على سير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المراسل أن الإضراب جاء بعد سلسلة من المطالبات السابقة بصرف المستحقات المالية المتأخرة، دون أن تلقى استجابة من الجهات المعنية، ما دفع العاملين إلى اتخاذ خطوة تصعيدية لافتة.

وبحسب مصادر في المستشفى، فإن الإضراب سيستمر حتى إشعار آخر ما لم يتم صرف الرواتب المتأخرة أو تقديم ضمانات واضحة بموعد صرفها.

وتُعد أزمة الرواتب من أبرز الأزمات التي تواجه الكوادر الصحية في إقليم كوردستان، في ظل تعثر الاتفاقات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، وهو ما انعكس سلباً على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الصحي.