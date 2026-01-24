أطباء من السليمانية يطالبون بمركز صحي على الحدود السورية لدعم أهالي روجآفا

شفق نيوز- السليمانية

أعلن أطباء متطوعون في مدينة السليمانية، يوم السبت، دعمهم لمنطقة روجآفا كوردستان في سوريا من الناحية الصحية، مطالبين حكومة إقليم كوردستان العراق بتقديم المساندة اللازمة لافتتاح مركز أو مخيم صحي على معبر سيمالكا الحدودي، بهدف تقديم الخدمات الطبية لمواطني روجآفا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأطباء المتطوعين نظموا تجمعاً، صباح اليوم، أمام الحديقة العامة في مدينة السليمانية، ووجّهوا خلاله رسالة تضامن ودعم إلى أهالي روجآفا كوردستان.

وخلال التجمع، قال روا قورباني، ممثل الأطباء خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الراهنة تُعد لحظة تاريخية مفصلية، وإذا ما تم تضييع هذه الفرصة، فإن التاريخ لن يرحم أحداً، لا نحن ولا أي فرد من أبناء الشعب الكوردي، في حال التزام الصمت تجاه ما يجري".

وأضاف أن "الشعب الكوردي يواجه اليوم خطر الإبادة الجماعية وظروفاً بالغة الحساسية، ما يتطلب من الجميع تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أهالي روجآفا كوردستان".

وأكد الأطباء المتطوعون، بحسب البيان، أنهم أدّوا القسم على خدمة الإنسانية، ويعتبرون دعم أبناء شعبهم عند الحاجة واجباً أخلاقياً ومهنياً، مشددين على التزامهم بتقديم الدعم الطبي والصحي لروجآفا كوردستان.

وطالب البيان حكومة إقليم كوردستان والجهات المعنية بـ"توفير المستلزمات والاحتياجات الصحية اللازمة، بما يتيح تقديم دعم صحي متكامل لأهالي روجآفا".

كما دعا الأطباء إلى "افتتاح مركز صحي أو نصب مخيم صحي على معبر سيمالكا، ليتمكن الأطباء والكوادر الصحية من تقديم الخدمات الطبية اللازمة لمواطني روجآفا كوردستان".