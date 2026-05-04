أطباء كوردستان غير المعيّنين يلوّحون بتحركات مدنية احتجاجاً على "تجاهل مطالبهم"

شفق نيوز- السليمانية

لوّح أطباء غير معيّنين في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بالبدء بتحركات مدنية سلمية، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل مطالبهم، بعد انتهاء المهلة التي منحوها للحكومة من دون رد.

وقال ممثل الأطباء، داستان بشارات، لوكالة شفق نيوز، إن الجهات المعنية لم تقدم أي استجابة خلال المهلة المحددة بعشرة أيام منذ 19 نيسان، رغم مطالبات الخريجين بخطة واضحة للتعيينات.

وأضاف أن أكثر من عشرة أشهر مضت على تخرجهم من دون إحراز تقدم في ملف التعيين، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار بالتحرك المدني حتى الوصول إلى حل جذري.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن حقهم القانوني، وتهدف أيضاً إلى حماية نظام التدرج الطبي في الإقليم، محذراً من أن أي خلل في هذا المسار سينعكس سلباً على المؤسسات الصحية ويؤثر على المواطنين.

وجدد بشارات مطالب الأطباء، وفي مقدمتها التعيين الفوري للخريجين الجدد على نفقة حكومة الإقليم أسوة بخريجي عام 2024، إلى حين إيجاد حل دائم، إلى جانب وضع جدول زمني واضح وآليات محددة لمعالجة أزمة التوظيف في القطاع الصحي.

وفي سياق متصل، انتقد النائب السابق في برلمان كوردستان عمر كولبي قراراً لوزارة الصحة صدر في 3 مارس / آذار 2026، يقضي بتعيين 23 ممرضاً من خريجي الجامعة الأميركية فقط.

واعتبر كولبي، في بيان، أن القرار يمثل "تمييزاً واضحاً"، داعياً إلى اعتماد آليات عادلة تكفل تكافؤ الفرص بين خريجي الجامعات الحكومية والأهلية.

وأشار إلى أن المستشفيات الحكومية تعاني نقصاً في الكوادر الطبية، محذراً من توقف بعض الأقسام لولا جهود المتطوعين.

وأكد أن التعيينات يجب أن تتم وفق الحاجة الفعلية للمؤسسات الصحية وعلى أساس العدالة، بعيداً عن أي اعتبارات حزبية، ملوحاً باستمرار التحركات المدنية في حال استمرار ما وصفه بـ"الصمت والتسويف".