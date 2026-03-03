طائرتان مسيرتان تضربان موقعاً في جبل كورك بأربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض جبل كورك في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان لهجوم بطائرتين مسيّرتين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المسيرتين استهدفتا موقعاً في الجبل"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأضاف أن "الجهات المختصة باشرت بمتابعة الحادث وجمع المعلومات".

وقبل ساعات من الآن، اعترضت الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة في محيط القنصلية الأميركية بمدينة أربيل. وفي صباح اليوم، هزّت ثلاثة انفجارات أربيل، جراء تجدد استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض في قضاء كويسنجق شرق المحافظة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.