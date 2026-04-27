طائرتان مسيرتان تستهدفان مجمعاً سكنياً للاجئين كورد من إيران في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني في السليمانية، يوم الاثنين، بأن طائرتين مسيّرتين استهدفتا مجمعاً سكنياً يقطنه لاجئون كورد من إيران جنوبي المحافظة، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية لم تُعرف طبيعتها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المجمع يقع في ناحية سورداش جنوبي السليمانية وتم استهدافه بمسيرتين بشكل مباشر عند الساعة 4:15 عصراً، حيث سُجلت إصابات بشرية وخسائر مادية في الموقع، فيما هرعت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث فور وقوعه.

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت المنطقة وبدأت بجمع الأدلة الأولية وفتح تحقيق عاجل لمعرفة طبيعة الاستهداف والجهة التي تقف وراءه، في وقت لا تزال فيه المعلومات غير مكتملة بسبب استمرار الإجراءات الميدانية".

وأشار المصدر إلى أن "المجمع المستهدف يضم عدداً من اللاجئين الكورد الإيرانيين، ما أثار حالة من الذعر بين السكان في المنطقة، وسط استنفار أمني واسع في محيط الحادث ومخاوف من تكرار الاستهداف".

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من حكومة إقليم كوردستان أو الجهات الأمنية في السليمانية بشأن تفاصيل الهجوم أو حصيلة الضحايا بشكل دقيق، فيما تستمر التحقيقات لتحديد ملابساته.