طائرتان تركيتان تقصفان مواقع لحزب العمال شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان من قرية كورهزي التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك، يوم الخميس، بأن طائرتين مروحيتين تابعتين للقوات التركية نفذتا قصفًا على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في محيط قريتهم وفي قرية بلافة المجاورة.

وذكر الشهود، لوكالة شفق نيوز، أن المروحيتين كانتا تحلقان على ارتفاعات منخفضة أثناء تنفيذ الهجوم، حيث استهدفت مواقع تابعة للحزب ضمن هذه المنطقة.

وأمس الأربعاء، نفذت الطائرات التركية غارة جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

من جهتها ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء، إن الاستخبارات التركية دمرت عددا من مواقع تنظيم حزب العمل (المناوئ لأنقرة) في شمال سوريا والعراق.

ونقلت عن مصادر أمنية، اليوم الخميس، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية ضد تنظيم "بي كي كي" على خلفية الهجوم الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة.

واستهدف هجوم مسلح أمس الأربعاء، مجمع الصناعات الجوية والفضائية في منطقة كهرمان كازان في العاصمة التركية أنقرة.