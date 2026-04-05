طائرة مسيّرة تستهدف مقر حزب كوردي إيراني وسط السليمانية (فيديو)

أفاد مصدر محلي في السليمانية، ليل الأحد/ الاثنين، بأن طائرة مسيّرة استهدفت مقر حزب كوردي إيراني وسط المدينة، فيما شوهدت مسيرة أخرى تحلق في أجواء قضاء جمجمال ضمن المحافظة.

وقال أحد المصدرين لوكالة شفق نيوز، إن "هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مبنى العلاقات التابع لحزب كادحي كوردستان الإيراني وسط مدينة السليمانية، دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية".

وفي جمجمال، أكد المصدر أن طائرة مسيرة تمت مشاهدتها تحلق في أجواء المدينة ولم تتوفر معلومات إضافية بشأن طبيعة الطائرة المسيّرة أو الجهة التي تقف وراء الهجوم.

ولم تصدر الجهات الرسمية بياناً يوضح ملابسات الحادثين.