مقتل ثلاثة أشخاص بقصف جوي استهدف عجلة في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي، يوم الأربعاء، بأن طائرة مسيرة قصفت عجلة تقل ثلاثة أشخاص في ناحية "خلكان" التابع لقضاء "دوكان" في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق.

وأوضح قائممقام القضاء سيروان سرحد تصريح لوكالة شفق نيوز، أن الهجوم أسفر عن مقتل جميع الركاب الثلاثة الذين كانوا يستقلون العجلة، فيما لم تتمكن الجهات المختصة من التعرف على هوياتهم حتى اللحظة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ سارعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة الاستهداف.

كما اشار سرحد الى أن النيران التهمت العجلة بشكل كامل والجثث قد تفحمت معها، مما عقّد من عملية تحديد هويات الضحايا.

في الوقت الذي لا تزال فيه الأسباب والدوافع وراء هذا الهجوم مجهولة، باشرت الجهات الأمنية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المستهدفين.

وحتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بياناً حول العملية، وسط حالة من الترقب والقلق تسود المنطقة.