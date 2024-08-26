طائرة مسيرة مجهولة الهوية تستهدف قرية في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في السليمانية، يوم الاثنين، بأن طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفت قرية في أطراف المحافظة، فيما أكد مسؤول محلي أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة قصفت محيط قرية "شينكيي" في منطقة "شاربازير" بأطراف محافظة السليمانية، دون معرفة حجم الخسائر المادية والبشرية.

وبين أن "مصدر الطائرة مجهول ولم نعرف لغاية الآن أهداف القصف".

بدوره أوضح قائممقام قضاء ماوت، كامران حسن، لوكالة شفق نيوز، أنه في تمام الساعة التاسعة صباحاً قامت طائرة بدون طيار باستهداف قرية "باساي" الواقعة أسفل قرية "شينكيي"، ولم يتم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية.