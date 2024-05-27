طائرة مسيرة تستهدف موقعاً بقلعة دزة في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، يوم الاثنين، بأن طائرة مسيرة قصفت موقعاً في قضاء قلعة دزة ضمن محافظة السليمانية.

وقال قائممقام قضاء قلعة دزة، بكر بايز لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة بدون طيار قامت بقصف جبل “كوريسي” في سلسلة جبال “أسوس” الواقعة ضمن حدود قضاء قلعة دزة التابع لإدارة رابرين في محافظة السليمانية.

وأضاف، أن المنطقة التي تم استهدافها لم تكن منطقة سكنية ولم تسجل أي أضرار بشرية أو مادية تذكر لغاية الآن، مؤكدا ان الأجهزة الأمنية شرعت بإجراء التحقيقات.

وعن الجهة المنفذة القصف بين قائمقام قلادزي ان الطائرة كانت مجهولة الهوية لكن وفقا التوقعات والمعطيات ان القصف بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة يتم تنفيذها عادة من قبل تركيا.