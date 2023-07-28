طائرة مسيرة تستهدف سيارة في أحد اقضية السليمانية

شفق نيوز/ استهدفت طائرة مسيرة يوم الجمعة، سيارة في قضاء شارباژير بمحافظة السليمانية.

وقال شاهو عثمان قائمقام قضاء شاربازير لمراسل وكالة شفق نيوز ان مساء اليوم تم استهداف عجلة في قرية رەنگینە التابعة لقضاء شاربازير بمحافظة السليمانية من قبل طائرة مسيرة.

وأضاف عثمان؛ أن العجلة كانت تقل مواطنين ولغاية الان لم يتم تحديد هوية من كان في العجلة أو أوضاعهم الصحية كون الحادث وقع في قرية نائية.

وأشار قائمقام قضاء شاربازير الى ان التفجير تسبب بحرائق في تلك القرية وسرعان ما وصلت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي تسبب بأضرار بالغة بمساحات شاسعة من الأراضي كما ووصلت فرق الصحة لمكان الحادث لانتشال الضحايا وقامت القوات الامنية بإجراء التحقيقات.