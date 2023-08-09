طائرة تركية تستهدف عجلة مدنية في "دوكان" بالسليمانية

شفق نيوز/ استهدفت طائرة مسير تابعة للجيش التركي، عصر اليوم الأربعاء، عجلة مدينة في حدود محافظة السليمانية ما ادى الى اصابة مواطنين.

وقال سيروان سرحد خليفة قائممقام قضاء دوكان لمراسل وكالة شفق نيوز، انه عصر اليوم استهدفت طائرة تركية مسيرة "بدون طيار" عجلة مدنية نوع "جيب" تقل مواطنين على الطريق الرابط قضاء، دوكان بناحية خلكان في قرية "قلا.

واضاف ان الحادث تسبب باصابة مواطنين اثنين الاول من اهالي حلبجة، والثاني كوردي سوري.

كما أشار سرحد إلى ان الحادث تسبب بحريق، ولكن سرعان ما وصلت فرق الإنقاذ والأجهزة الأمنية، والصحية لمكان الحادث للسيطرة عليه ونقل المصابين للمشفى.

وهذا الحادث يعد الأول من نوعه في قضاء دوكان التي تشهد استقرارا أمنيا مقارنة بباقي مناطق السليمانية.