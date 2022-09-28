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طائرات مسيرة تقصف مواقع أحزاب كوردية إيرانية معارضة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-28T07:42:25+0000
طائرات مسيرة تقصف مواقع أحزاب كوردية إيرانية معارضة في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بأن طائرات مسيرة شنت قصفا استهدفت به مواقع حزب كوردي معارض للنظام في طهران جنوب مدينة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان طائرات مسيرة بلا طيار قامت بقصف 3 لحزب (كوملة) الكوردي الإيراني المعارض في منطقة (زركويز) التابعة لناحية عربد في جنوب السليمانية.

واضاف المصدر انه لحد الان لم يتم تحديد حجم الأضرار الناجمة عن هذا القصف.

هذا وتعرضت مواقع الأحزاب الإيرانية المعارضة في قضاء "ماوت" في السليمانية إلى قصف من قبل الطائرات الإيرانية المسيرة، وفقا لمراسل وكالتنا.

ومنذ اربعة أيام تشن المدفعية والطائرات المسيرة الإيرانية قصفا على المناطق الحدودية في إقليم كوردستان وتحديدا مواقع تواجد الأحزاب الكوردية المعارضة لها على وقع الاحتجاجات التي تشهدها تلك البلاد.

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