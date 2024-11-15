طائرات مروحية تركية تهاجم مواقع إستراتيجية لحزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الجمعة، بأن طائرات مروحية تركية هاجمت مواقع إستراتيجية تابعة لحزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرتين مروحيتين نفذت ضربات ليلة أمس على مواقع إستراتيجية لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال متين التي تطل على قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك".

وأضاف أن "الهجوم استهدف قمم الجبل القريبة من قريتي كوهرزي وبلافة"، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد حجم الخسائر البشرية والمادية جراء هذا الهجوم.

يذكر أن الجيش التركي كثف منذ بداية فصل الصيف في العام الحالي من عملياته العسكرية في المنطقة مستهدفاً مواقع وتحصينات لحزب العمال الكوردستاني في جبل متين باستخدام طائرات حربية وطائرات مسيرة، وفي المقابل يتمسك مسلحو الحزب بتمركزاتهم داخل كهوف ومغارات جبلية مما يعيق نجاح العمليات العسكرية التركية.