سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طائرات حربية تركية تقصف جبل "كورزار" شمال دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-23T05:27:39+0000
طائرات حربية تركية تقصف جبل "كورزار" شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في دهوك باقليم كوردستان، اليوم السبت، بأن طائرات حربية تركية قصفت جبل كورزار بناحية شيلادزئ شمال المحافظة.  

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه وبعد الاشتباكات الاخيرة بين الجبش التركي وعناصر من حزب العمال الكوردستاني عاودت، ليلة امس، مروحيات تركية قصف مواقع لمسلحى الحزب في قمتي جبل مامرشان وكورزار بناحية شيلادزئ التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك.

وأكد المصدر، أن القصف استمر حتى ساعات الصباح الاولى دون معرفة حجم الاضرار.

وتعرضت قاعدة عسكرية تركية في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، امس الجمعة، إلى قصف صاروخي .

related

الطائرات التركية تقصف معسكرات لـ"PKK" شمال شرق دهوك

Date: 2020-08-19 10:31:03
الطائرات التركية تقصف معسكرات لـ"PKK" شمال شرق دهوك

طائرات تركية تقصف موقعا في جبل متين يعتقد انه نفق لحزب العمال الكوردستاني

Date: 2021-06-12 13:45:23
طائرات تركية تقصف موقعا في جبل متين يعتقد انه نفق لحزب العمال الكوردستاني

الطائرات التركية تعاود قصف شمال كوردستان

Date: 2021-11-13 10:21:26
الطائرات التركية تعاود قصف شمال كوردستان

قصف تركي يستهدف مناطق قرب العمادية بمحافظة دهوك

Date: 2021-01-03 12:50:57
قصف تركي يستهدف مناطق قرب العمادية بمحافظة دهوك

قصف تركي جديد يطال منطقة في اقليم كوردستان

Date: 2019-08-20 14:03:24
قصف تركي جديد يطال منطقة في اقليم كوردستان

المقاتلات التركية تعاود قصف مواقع عمالية في دهوك

Date: 2021-12-31 14:39:55
المقاتلات التركية تعاود قصف مواقع عمالية في دهوك

الطيران التركي يقصف مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2022-03-29 15:11:56
الطيران التركي يقصف مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

المدفعية التركية تستهدف موقعا سياحيا في ناحية باتيفا شمال قضاء زاخو

Date: 2021-03-21 13:01:03
المدفعية التركية تستهدف موقعا سياحيا في ناحية باتيفا شمال قضاء زاخو