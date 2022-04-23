طائرات حربية تركية تقصف جبل "كورزار" شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في دهوك باقليم كوردستان، اليوم السبت، بأن طائرات حربية تركية قصفت جبل كورزار بناحية شيلادزئ شمال المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه وبعد الاشتباكات الاخيرة بين الجبش التركي وعناصر من حزب العمال الكوردستاني عاودت، ليلة امس، مروحيات تركية قصف مواقع لمسلحى الحزب في قمتي جبل مامرشان وكورزار بناحية شيلادزئ التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك.

وأكد المصدر، أن القصف استمر حتى ساعات الصباح الاولى دون معرفة حجم الاضرار.

وتعرضت قاعدة عسكرية تركية في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، امس الجمعة، إلى قصف صاروخي .