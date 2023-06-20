طائرات حربية تركية تستهدف مواقع عمالية في جبل متين بدهوك

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية يوم الثلاثاء، بأن الطائرات الحربية التركية نفذت غارة جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز؛ أن القصف تركز على مناطق في محيط قرى كوهرز التابعة لمنطقة نهلة بقضاء العمادية شمال دهوك.

وتشهد هذه المنطقة تصاعدًا في القصف منذ عدة أشهر، مما تسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكات وأراضي السكان المحليين والأراضي الزراعية. لم يتم الإعلان عن حجم الأضرار المحددة حتى الآن.