طائرات تركية تُمطر محيط قرية بـ14 صاروخاً شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بأن طائرات تركية شنت غارات مكثفة مساء يوم السبت على محيط قرية شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية أطلقت ١٤ صاروخا على المناطق المحيطة بقرية هرور في منطقة برواري بالا التابعة لناحية كاني ماسي بقضاء العمادية".

وأضاف الشهود أن القصف الجوي خلف أضرارا جسيمة بمزارع الفلاحين والغابات المحيطة بالقرية.

وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الذين ينشطون على الشريط الحدودي بين إقليم كوردستان وتركيا.

وتسبب النزاع المتواصل بين تركيا والعمال الكوردستاني منذ عقود بخسائر بشرية ومادية كبيرة في المناطق الحدودية داخل إقليم كوردستان.