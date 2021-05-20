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طائرات تركية تلقي منشورات على مناطق حدودية بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-20T18:03:17+0000
طائرات تركية تلقي منشورات على مناطق حدودية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ألقت طائرات حربية تركية يوم الخميس منشورات في مناطق بناحيتي شيلادزى وكاني ماسى بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وحثت المنشورات مسلحي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة على تسليم أنفسهم.

وقال الصحفي والناشط المدني حسين تتمي لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات الجيش التركي ألقت منشورات باللغتين التركية والكوردية (بالحروف العربية واللاتينية) في المناطق الحدودية التي تشهد اشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني".

واوضح تتمي ان "الجيش التركي دعا في منشوراته عناصر حزب العمال الكوردستاني الى تسليم انفسهم للقوات التركية وعدم الخضوع لأوامر قادتهم".

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