طائرات تركية تلقي منشورات على بعد 50 كلم من مدينة دهوك

شفق نيوز/ ألقت طائرات عسكرية تركية، يوم الثلاثاء، منشورات على قرية تبعد مسافة 50 كلم شمال مدينة دهوك تحث فيها مقاتلي العمال الكوردستاني على تسليم أنفسهم.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الطائرات التركية ألقت المنشورات على قرية نافشكي في منطقة الدوسكى التابعة لناحية مانكيش.

وحثت المنشورات التركية، مقاتلي العمال الكوردستاني، على ترك صفوف الحزب والعودة إلى عائلاتهم "للعيش بأمان وسلام".

وتقوم الطائرات التركية بين فترات متباينة بإلقاء منشورات في مناطق حدودية يتمركز فيها مقاتلو العمال الكوردستاني.

إلا أن الطائرات التركية ألقت المنشورات هذه المرة في منطقة بعيدة عن الحدود لا تشهد نشاطاً لمقاتلي العمال الكوردستاني.

ووفق ما نقل مراسل وكالة شفق نيوز عن مراقبين عسكريين فإن هناك احتمالا لوجود مفارز ومجموعات صغيرة لحزب العمال الكوردستاني في تلك المناطق بعد ان تراجع مقاتلو الحزب هربا من القصف المتواصل وتقدم الجيش التركي وتمركزه في مناطق استراتيجية خاصة في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية.