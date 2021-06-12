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طائرات تركية تقصف موقعا في جبل متين يعتقد انه نفق لحزب العمال الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-12T13:45:23+0000
طائرات تركية تقصف موقعا في جبل متين يعتقد انه نفق لحزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ أقدمت طائرات تركية عصر اليوم السبت، على قصف موقع قريب من نقطة لقوات البيشمركة في جبل متين بقضاء العمادية.

وأبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ ان طائرات تركية قصفت لمرتين موقعا بالقرب من نقطة لقوات البيشمركة في جبل متين، يعتقد أن القصف استهدف انفاقا لحزب العمال الكردستاني هناك، لافتا إلى أن القصف لم يمثل خطرا على قوات البيشمركة في تلك النقطة.

يذكر أن قوات البيشمركة تمركزت في نقاط بجبل متين في قضاء العمادية قبل أيام، وحينها استهدف مسلحو حزب العمال الكردستاني بصاروخ عجلة لقوات البيشمركة ما ادى الى مصرع ثلاثة من افراد البيشمركة من وحدة الهندسة.

بعدها تمكنت قوات البيشمركة من التموضع والتمركز في نقاط ثابتة بمرتفعات متين.

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