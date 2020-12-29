طائرات تركية تقصف مواقع أولى من نوعها شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بأن الطائرات التركية قصفت مناطق لأول مرة شمالي محافظة دهوك، وعدداً من القرى وتسببت بخسائر مادية لم يعرف حجمها لغاية الآن.

وقال هاشم كولي، مختار قرية كشاني شمال شرقي قضاء زاخو بدهوك، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات التركية قصفت ليلة امس قرية بانكي، المجاورة لقريته، ما تسبب بإلحاق اضرار مادية بممتلكات القرويين.

يشار إلى ان قرية بانكي، هي القرية الوحيدة في المنطقة التي صمدت حتى الآن بوجه القصف التركي وبقي سكانها يعيشون في قريتهم ولم ينزحوا عنها، في حين اضطر سكان المئات من القرى إلى النزوح عنها بسبب القصف التركي والصراع العسكري مع حزب العمال الكوردستاني.

فيما أكد شهود عيان لشفق نيوز، أن الطائرات التركية قصفت فجر اليوم، جبل شرين المطل على قرية بالندا شمالي قضاء العمادية بمحافظة دهوك، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الجبل لقصف تركي.

ولفتوا إلى أن حجم الخسائر المادية التي لحقت بالأراضي الزراعية وممتلكات السكان لم تعرف حتى الآن.

وتشن الطائرات التركية قصفها لقرى ونواح في اقليم كوردستان بشكل ممنهج بذريعة تحييد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين وخسائر في ممتلكاتهم.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 500 قرية في مختلف مدن الإقليم هجرها سكانها بسبب القصف التركي.