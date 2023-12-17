طائرات تركية تقصف مواقع "عمّالية" في جبال كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، يوم الأحد، بأن طائرات تركية نفذت غارات جوية عديدة على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قرى على سفح جبل متين المطل على قضاء العمادية شمالي دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "القصف شمل قرية سكري القديمة مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى قرى كوهرز وبلافة التابعة لقضاء العمادية".

يذكر أن الطيران التركي ينفذ غارات جوية على هذه المناطق بشكل شبه يومي، مستهدفاً مواقع تتبع لأفراد حزب العمال الكوردستاني، الذين يتحصنون داخل كهوف ومغارات في سلسلة جبل متين.