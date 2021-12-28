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طائرات تركية تقصف منطقة في السليمانية وتثير ذعر الاهالي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-28T18:28:20+0000
طائرات تركية تقصف منطقة في السليمانية وتثير ذعر الاهالي

شفق نيوز/ اعلنت إدارة محلية في اقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات التركية قصفت عدة مناطق في محافظة السليمانية، وسببت ذعراً للأهالي.

وقالت قائممقامية قضاء "ماوت" في السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الطائرات التركية قصفت في الساعة 16:45 محيط قرية كلالة التابعة لقضاء شارباجير، ومنطقة دوكانيان وكومسيد في سفح جبال اسوس.

واكدت ان القصف لم يخلف إصابات بشرية "رغم أن رعاة قرية كلالة يرعون أغنامهم إلى تلك المنطقة، ونحن كإدارة لبلدة ماوت نشعر بالقلق من هذه الغارات التي تتسبب دائما في نشر الذعر والخوف لدى المواطنين".

وتتعرض مناطق في اقليم كوردستان لقصف جوي ومدفعي تركي بسبب الصراع الدائر بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر عسكري وكالة شفق نيوز، بأن "طائرات حربية تركية قصفت للمرة 14 منذ صباح اليوم مناطق بين قريتي ببيادي وكاريا في حدود ناحية جمانكي التابعة لقضاء العمادية".

وأضاف أن القصف استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني في تلك المناطق، دون أن يتسنى له التأكد من نتائج القصف.

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