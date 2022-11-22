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طائرات تركية تقصف مقرات عمالية في جبل متين بمحافظة دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-22T13:38:51+0000
طائرات تركية تقصف مقرات عمالية في جبل متين بمحافظة دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بأن الطائرات التركية جددت قصفها لمواقع حزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت عصر اليوم معاقل عناصر حزب العمال الكوردستاني في جبل متين المطل على قضاء العمادية شمالي دهوك".

وبين المصدر أن "القصف ركز على وادي بيرا القريب من قرية كوهرزي دون معرفة الخسائر".

ويتعرض اقليم كوردستان لقصف بين يوم وآخر من قبل الجيشين التركي والإيراني.

وفي وقت سابق اليوم، ابلغ مصدر أمني في اقليم كوردستان، بأن قصفاً صاروخياً استهدف مقاراً لأحزاب كوردية معارضة في بلدة "زرگويز"، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

وقبل ذلك أفاد مصدر محلي بتعرض مخيم للاجئين، ومقر لحزب كوردي معارض لقصف ايراني في اربيل.

في المقابل تواصل الطائرات التركية قصف مقار حزب العمال الكوردستاني في دهوك ونينوى ومناطق أخرى من الإقليم.

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