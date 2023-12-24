طائرات تركية تقصف مجدداً مواقع لـ"العماليين" في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الأحد، بأن الطائرات التركية جددت قصفها لمواقع لحزب العمال الكوردستاني في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في محيط قرية سكيري بسلسلة جبل متين في قضاء العمادية شمالي دهوك، دون معرفة الخسائر".

فيما قال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "منزل أحد أهالي قرية سكيري تعرض لإطلاق نار يوم أمس بسبب اشتباكات نشبت بين الحيش التركي وحزب العمال الكوردستاني".

يجدر بالذكر أن القصف الجوي والمدفعية الثقيلة للجيش التركي تستمر رغم الأجواء الضبابية والأمطار في المنطقة، في إطار استمرار العمليات العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني المناهض للعاصمة أنقرة.