طائرات تركية تقصف مجدداً مناطق شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في دهوك، يوم السبت، بأن الطائرات الحربية التركية قصفت لليوم الثاني على التوالي مناطق في سلسلة جبال متين المطلّة على قضاء العمادية شمالي المحافظة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف مناطق تتواجد فيها مواقع لعناصر حزب العمال الكوردستاني في محيط قرية بلافة التابعة لقضاء العمادية".

تأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تستهدف القوات الجوية التركية بشكل متكرر المواقع المشتبه بها لحزب العمال الكوردستاني عبر عمليات القصف.

وتعتبر سلسلة جبال متين المطلة على قضاء العمادية من المناطق التي يتم استخدامها بوصفها قواعد ومخابئ للمتمردين.