طائرات تركية تقصف كهفاً في منطقة جبلية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي وشهود عيان، بقصف طائرات تركية، الأربعاء، كهفاً في واد بمنطقة جبلية بإقليم كوردستان يعتقد أن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني كانوا يتحصنون فيه.

وقال مدير ناحية كاني ماصي التابعة لمحافظة دهوك والحدودية مع تركيا سربست عقراوي لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية في الساعة العاشرة و40 دقيقة بالتوقيت المحلي وادي بازي جنوبي الناحية".

وأضاف عقرواري أن "الدخان تصاعد من الوادي في أعقاب القصف، دون معرفة الخسائر".

من جانيهم، أفاد شهود عيان من قرية بازي بأن "القصف استهدف كهفا في الوادي يعتقد ان عناصر حزب العمال كانوا يتحصنون فيه".