طائرات تركية تقصف قرية في جبل شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الاحد، بأن طائرات تركية قصف قرية في سفح جبل شمال محافظة دهوك في اقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات حربية تركية قصفت، مساء اليوم، قرية ايكمالة في سفح جبل كارة شمال محافظة دهوك".

وأضاف الشهود أن "محيط القرية تعرض للقصف أربع مرات من قبل الطيران التركي"، موضحين أن "اصوات الطائرات ماتزال تسمع فوق محيط القرية" حتى كتابة الخبر.

يشار الى ان الجيش التركي يكثف شن العمليات العسكرية داخل اراضي اقليم كوردستان بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة، ونجم عن تلك العمليات سقوط ضحايا والحاق اضرار مادية بالمساحات الطبيعية والزراعية.