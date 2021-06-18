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طائرات تركية تقصف قرية جلكي في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-18T11:00:58+0000
طائرات تركية تقصف قرية جلكي في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أفاد شهود عيان، يوم الجمعة، بأن طائرات تركية جددت قصفها لقرية جلكي الحدودية، ضمن إقليم كوردستان.

وتقع جلكي في منطقة كاني ماسي بمحافظة دهوك، وهي قرية تتعرض باستمرار إلى قصف تركي، تقول أنقرة إنه يستهدف معاقل حزب العمال الكوردستاني.

وقال يوسف كنو، أحد سكنة قرية جلكي، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت صباح اليوم، محيط القرية، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بمزارع  الفلاحين".

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أخلى سكان قرية جلكي وغالبيتهم من المكون المسيحي، مساكنهم وغادروا إلى مناطق أخرى طلباً للأمان إثر تصاعد حدة الصراع المسلح بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني داخل أراضي إقليم كوردستان.

 

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