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طائرات تركية تقصف عدة قرى في ناحية باتيفا شمالي زاخو

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-07T07:37:46+0000
طائرات تركية تقصف عدة قرى في ناحية باتيفا شمالي زاخو

شفق نيوز/ أقدمت طائرات تركية ليلة أمس الأحد، على قصف محيط قرى بناحية باتيفا شمال زاخو.

وقال هاشم گولي مختار قرية كشاني لوكالة شفق نيوز اليوم الاثنين؛ إن قصفا عنيفا طال محيط قريتي منيني وابلهى شمال الناحية دون حدوث إصابات بين المدنيين.

وأوضح مختار قرية كشانى؛ ان الطائرات التركية قصفت أيضا محيط قريتي بانكا السفلى والعليا، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وتمارس الطائرات التركية قصفها لقرى ونواح في اقليم كوردستان العراق بشكل ممنهج بذريعة تحييد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين وخسائر في ممتلكاتهم.

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