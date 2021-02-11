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طائرات تركية تقصف سجناً يأوي "أسرى أتراك" شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-11T09:53:53+0000
طائرات تركية تقصف سجناً يأوي "أسرى أتراك" شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد هيوا زاكروس مسؤول علاقات منظومة المجتمع الديمقراطي التابعة لحزب العمال الكوردستاني يوم الخميس بأن الطائرات الحربية التركية  قصفت بشدة مواقع في جبل "كارة" بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وأطلقت وزارة الدفاع التركية فجر يوم الأربعاء العاشر من شهر شباط الجاري عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان.

وقال زاكروس لوكالة شفق نيوز، إن القصف التركي الذي حصل يوم أمس استهدف سجنا يأوي أسرى لجنود أتراك أسرهم حزب العمال الكوردستاني في جبل "كارة".

و اوضح ان الاشتباكات مازالت مستمرة بين مسلحي العمال الكوردستاني والجيش التركي، مشيرا إلى أن منظومة المجتمع الديمقراطي ستعلن عن تفاصيل أكثر حول نتائج العملية العسكرية التركية في وقت لاحق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من اليوم مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح، في جبل "كارة".

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