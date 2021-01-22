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تسببت بجرح طفلين.. طائرات تركية تستهدف نفقا تابعا لحزب العمال الكوردستاني في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-22T13:27:53+0000
تسببت بجرح طفلين.. طائرات تركية تستهدف نفقا تابعا لحزب العمال الكوردستاني في دهوك

شفق نيوز/ استهدفت طائرات حربية تركية، يوم الجمعة، نفقا يستخدمه عناصر حزب العمال الكوردستاني في محافظة دهوك.

وأبلغ مصدر حكومي من ناحية جمانكي التابعة لقضاء العمادية وكالة شفق نيوز؛ ان الطائرات التركية قصفت نفقا قد حفر من قبل عناصر حزب العمال.

واضاف المصدر ان الطائرات الحربية قصفت النفق الذي يقع في قرية كري شرق الناحية ب 3 صواريخ، مبينا أن القصف قد أصاب طفلين بجروح طفيفة كانا قريبين من منطقة القصف.

وتستهدف الطائرات التركية مواقع تقول إنها تابعة لحزب العمال الكوردستاني، فيما يطال القصف مواقع مدنية يذهب ضحيتها مواطنون.

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