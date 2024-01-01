طائرات تركية تستهدف مواقع "عمالية" في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين، بأن القوات الجوية التركية نفذت غارات جوية استهدفت معاقل لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في مناطق قضاء العمادية شمال دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قرى كوهرز وبلافة في منطقة نهلي تعرضتا للقصف دون وقوع أي خسائر بشرية في صفوف سكان القريتين".

وتشهد هذه المنطقة منذ شهور اشتباكات بين الجيش التركي الذي يتمركز في قواعد في جبل متين ومسلحي حزب العمال الكوردستاني.

يشار إلى أن الغارات الجوية التركية أصبحت تحدث بشكل شبه يومي، حيث تستهدف عناصر من حزب العمال المتحصنين في كهوف ومغارات داخل جبل متين الذي يطل على قضاء العمادية.