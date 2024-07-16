طائرات تركية تستهدف مواقع العماليين شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن الطائرات التركية شنت غارات جوية على منطقتين جبليتين في شمال دهوك، هما جبلا كارة ومتين، اللذان يطلان على قضاء العمادية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القصف استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قرى كوهرزي وبلافة على سفوح جبل متين، بالإضافة إلى قصف مواقع أخرى للحزب في قرى ساركي وردينيا على سفوح جبل كارة.

وأضاف المصدر أن هذه الهجمات تأتي في إطار العمليات العسكرية التركية المستمرة ضد أهداف تابعة للحزب في المنطقة.