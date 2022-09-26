طائرات تركية تستهدف "مقاراً عمالية" في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاثنين، بأن طائرات تركية قصفت منطقة ماوت خمس مرات اليوم.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "الطائرات الحربية التركية قصفت بعد ظهر اليوم المنطقة المحيطة بناحية ماوت وخصوصا قرية گلاله".

وأضاف المصدر؛ ان قصف الطائرات التركية استهدف مقرات لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وفي غضون ذلك؛ قال كامران حسن قائممقام قضاء ماوت في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات الحربية قصفت عصرا اليوم وفي تمام الساعة الثالثة وربع عصرا وبصورة مكثفة القرى الواقعة بين قريتي گلالة وسفري وجبل أسوس.

واضاف البيان أن القصف أثار الخوف والقلق بين أهالي القرية، لافتا إلى ان هذه المرة كان القصف مكثفا للغاية مقارنة بالعمليات السابقة.