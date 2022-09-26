سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طائرات تركية تستهدف "مقاراً عمالية" في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-26T14:38:42+0000
طائرات تركية تستهدف "مقاراً عمالية" في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاثنين، بأن طائرات تركية قصفت منطقة ماوت خمس مرات اليوم.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "الطائرات الحربية التركية قصفت بعد ظهر اليوم المنطقة المحيطة بناحية ماوت وخصوصا قرية گلاله".

وأضاف المصدر؛ ان قصف الطائرات التركية استهدف مقرات لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وفي غضون ذلك؛ قال كامران حسن قائممقام قضاء ماوت في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات الحربية قصفت عصرا اليوم وفي تمام الساعة الثالثة وربع عصرا وبصورة مكثفة القرى الواقعة بين قريتي گلالة وسفري وجبل أسوس. 

واضاف البيان أن القصف أثار الخوف والقلق بين أهالي القرية، لافتا إلى ان هذه المرة كان القصف مكثفا للغاية مقارنة بالعمليات السابقة.

related

احتجاج في السليمانية ضد القصف التركي على سنجار

Date: 2021-08-17 14:20:01
احتجاج في السليمانية ضد القصف التركي على سنجار

قصف تركي بأكثر من 25 قذيفة مدفعية يستهدف موقعاً لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2021-08-11 22:18:31
قصف تركي بأكثر من 25 قذيفة مدفعية يستهدف موقعاً لحزب العمال شمالي دهوك

غارة تركية على موقع للعماليين تلحق أضراراً في بساتين شمالي دهوك

Date: 2021-08-15 16:01:07
غارة تركية على موقع للعماليين تلحق أضراراً في بساتين شمالي دهوك

حزب كوردي معارض لإيران: قصف تركي استهدف مواقعنا في السليمانية

Date: 2021-08-24 07:40:01
حزب كوردي معارض لإيران: قصف تركي استهدف مواقعنا في السليمانية

3 قتلى وجرحى من عناصر "PKK" بقصف سيارة في السليمانية

Date: 2021-06-19 17:08:41
3 قتلى وجرحى من عناصر "PKK" بقصف سيارة في السليمانية

قصف تركي يستهدف موقعاً لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2022-03-21 12:58:17
قصف تركي يستهدف موقعاً لحزب العمال شمالي دهوك

طائرات تركية تقصف مواقع للعماليين في جبل متين

Date: 2022-09-24 20:51:21
طائرات تركية تقصف مواقع للعماليين في جبل متين

أحدهما قيادي "عمالي".. سقوط قتيلين في قصف تركي على سنجار

Date: 2022-01-21 15:08:11
أحدهما قيادي "عمالي".. سقوط قتيلين في قصف تركي على سنجار