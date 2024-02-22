طائرات تركية تدمر مشروعاً مائياً شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في دهوك، يوم الخميس، بأن طائرات تركية قصفت دمرت مشروعاً مخصصاً لتأمين المياه للماشية شمالي المحافظة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت في ساعات الصباح الأولى اليوم مشروعاً للمياه مخصص لسقي الأغنام والماشية في منطقة العمادية شمالي دهوك، وتم تدميره بالكامل من قبل الطائرات".

وبينوا أن "المشروع يقع على بعد أقل من كيلومتراً واحداً من قرية بلافة حيث كان يعتمد عليه سكان قريتيّ بلافة وكوهرزي لسقي حيواناتهم خلال فصل الصيف".

وبحسب شهود العيان فقد تم إنشاء هذا المشروع في نهاية تسعينيات القرن الماضي ومع تدميره من المتوقع أن يعاني سكان القريتين خلال فصل الصيف المقبل حيث ستتأثر مواشيهم بشكل كبير بنقص المياه المتوقع".