طائرات تركية تحلق بعلو منخفض وتقصف جسراً وقرى بكوردستان

شفق نيوز/ أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن طائرات تركية حلقت على علو منخفض مساء الأربعاء وقصفت جسراً وقرى في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان، دون أن يتسنى معرفة الخسائر على الفور.

وقال الشهود إن "المقاتلات التركية قصفت جسر ماونان في وادي بالةكايتي"، منوها إلى أن "التيار الكهربائي انقطع عن قرى سفح جبل قنديل تزامنا مع القصف الذي طال أيضاً أطراف قرية رةژوكريان".

وأضاف الشهود أن "القصف لا يزال متواصلا، ويمكن سماع أصوات القنابل التي تلقيها الطائرات التركية في قضاء جومان، مع تحليق مستمر للمقاتلات التركية وبمستوى منخفض في سماء قضاء سوران ومنطقة برادوست بمحافظة السليمانية".

وقال الشهود أن "المقاتلات التركية قصفت أيضا وسط قرية زاركةلي في سفح جبل قنديل".



