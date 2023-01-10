طائرات الإنقاذ بالسليمانية تخلي 15 شخصاً وتنتشل عدداً من الجثث في 2022

شفق نيوز/ اعلن قسم فرق طائرات الانقاذ في مطار السليمانية الدولي، يوم الثلاثاء، إحصاءات العام 2022 والمتضمنة إنقاذ 15 مواطناً وتقديم المساعدات للقوات الامنية والمواطنين فضلا عن المشاركة في إخماد الحرائق.

وقال العميد حسين فيض الله مسؤول فرق الطائرات تابعة امطار السليمانية الدولي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية، إنه خلال العام الماضي 2022 تم القيام بـ(100) نشاط متنوع في محافظة السليمانية شملت عمليات إنقاذ وتقديم الدعم والمشاركة في عمليات إلقاء القبض على مجرمين فضلا عن إخماد عدد من الحرائق.

وأضاف أنه تم انقاذ (3) مواطنين بسبب هطول الثلوج في جبال "شنري" ، كما وتم انتشال جثث (3) شبان غرقوا في منطقة "ماوت"، وكذلك قامت فرق الطائرات بتقديم مساعدات غذائية ووقود لقوات البيشمركة العالقين في المناطق المرتفعة بسبب موجة الثلوج ، فضلا عن إنقاذ (8) منتسبين من قوات البيشمركة كانوا عالقين في الجبال بسبب الثلوج.

وعن العمليات المشتركة التي قام بها القسم مع الجهات الامنية الاخرى بين العميد حسين فيض الله مسؤل فرق الطائرات التابعة لمطار السليمانية الدولي انه تم المشاركة في عمليات القاء القبض على عدد من تجار المخدرات الذي كانوا يتجولون في المناطق الجبلية .

وتابع بالقول انه تم العام الماضي 2022 القيام بـ(5) حملات مساعدة للحيوانات البرية في موسم الثلوج بعدما غطت الثلوج مساحات شاسعة ولم تستطع الكثير من الحيوانات البرية الحصول على غذائها.