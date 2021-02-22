طالب يطعن مدرساً بسكين في اربيل

شفق نيوز/ أعلن اتحاد معلمي كوردستان، يوم الاثنين، عن إصابة مدرس بجروح اثر طعنة سكين على يد طالبه في اربيل.

وقال رئيس اتحاد معلمي كردستان احمد كرمياني لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة اعدادية زوزك في اربيل قامت بعملية تفتيش للطلبة عثرت خلالها على بوكس سكين بحوزة احد الطلبة"، مبيناً أن "الادارة صادرت هذه السكين وابلغت الطالب بضرورة حضور ولي امره الى المدرسة يوم غد".

وأضاف كرمياني، أن "الطالب انتظر لحين انتهاء الدوام الرسمي وخروج معاون مدير المدرسة الذي عثر على بوكس سكين ليوجه له طعنات بواسطة سكين بحوزته"، مبيناً أن "التدريسي نقل الى مستشفى شرقي اربيل لتلقي العلاج اللازم".

وأشار رئيس اتحاد معلمي كوردستان، إلى أن "وزارة التربية في الاقليم مستمرة في متابعة القضية مع الجهات ذات العلاقة".