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طالب يسرق مدرسته بالاتفاق مع آخر في منطقة بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-14T06:57:10+0000
طالب يسرق مدرسته بالاتفاق مع آخر في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على شخصين بتهمة سرقة مدرسة في قضاء "قلعة دزه".

وذكرت المديرية في بيان، أنه بناءً على شكوى من مديرية التربية في "بشدر" ألقت قوات مكافحة الإجرام في القضاء القبض على متهمين اثنين قاما بعملية سرقة وكسر أبواب ونوافذ مدرسة "بابان" الثانوية، والتي أيضا مدرسة "ساوين" الأبتدائية.

ووفقا للبيان فإنه وبعد القبض على المتهمين تبيّن أن أحدهما طالب في المدرسة، وقد اعترفا بالقيام بجريمتهما أمام القاضي، وتم احتجازهما بموجب المادة 444 من قانون العقوبات العراقي.

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