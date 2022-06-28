طالب مفصول يفتح النار على عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين في أربيل

شفق نيوز/ أُصيب عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين بأربيل الأكاديمي كاوان إسماعيل بجروح، صباح اليوم الثلاثاء، جراء تعرضه إلى إطلاق نار من قبل طالب في الكلية تم ترقين قيده.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن هذا الطالب المفصول هدد العميد قبل مدة للضغط عليه بهدف إعادته للدوام مرة أخرى إلا أن الأول رفض وقام برفع دعوى قضائية ضده، مشيرين إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على الطالب ليتم إطلاق سراحه بكفالة.

وأضاف الشهود "كان من المفترض أن تجري جلسة أخرى لمحاكمته اليوم، ولكن بدلا ان يذهب للمحاكمة توجه الى كلية القانون وفي الاستعلامات شاهد عميد الكلية وأطلق عليه عدة رصاصات ادت الى اصابته بجروح إضافة إلى إصابة أحد موظفي الاستعلامات".

وقال مراسل وكالتنا إن الشرطة تجري حالياً تحقيقاتها، ولغاية الان لم يتم اعتقال المتهم.

صورة عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين