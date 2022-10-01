طالب بتحرك داخلي ودولي لمنعها .. المجتمع المدني في السليمانية يدين الهجوم الإيراني على أراضي الاقليم

شفق نيوز / أعلن اتحاد منظمات المجتمع المدني في السليمانية، اليوم السبت، إدانته للاعتداءات المتكررة من قبل إيران على مناطق في إقليم كوردستان، وفيما انتقد صمت الجهات المعنية عن هذه الاعتداءات، دعا الأمم المتحدة وحكومتي الإقليم والاتحادية للعمل على منع تكرار هذه الهجمات.

وقال عضو الاتحاد، الناشط المدني، ئارام جمال خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز، إن "دول الجوار تستمر بانتهاك سيادة وحرمة البلاد دون وجود رادع".

وأضاف جمال أن "تلك الاعتداءات المتكررة لدول الجوار تسببت بوقوع مئات الشهداء والاف الجرحى دون ان تحرك الجهات ذات العلاقة ساكنا".

وتابع عضو الاتحاد قائلا أن "في 28 ايلول المنصرم قامت ايران بعمليات عسكرية عن طريق طائرات مسيرة باستهداف مناطق متعددة من السليمانية واربيل راح ضحيتها (18) شهيدا و(48) جريحا، في وقت اعلنت ايران قيامها بـ(73) عملية استهداف لـ(60) منطقة من مناطق اقليم كوردستان، ما تسبب بهجرة مئات العوائل وإيقاف التعليم وتراجع حركة السوق".

وطالب اتحاد منظمات المجتمع المدني الامم المتحدة والمجتمع الدولي بـ"أخذ موضوع الاعتداءات بنظر الاعتبار والعمل من أجل منع إيران من قيامها بتكرارها، والحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه اراضي كوردستان وانتهاك سيادة وحرمة البلد".

كما طالب اتحاد منظمات المجتمع المدني حكومة وبرلمان كوردستان بأن "تتحمل مسؤولية منع تلك الاعتداءات التي انعكست على سكان الإقليم".

وتشهد محافظات إقليم كوردستان قصفا مستمرا تركيا إيرانيا، كان آخرها إعلان مدير ناحية سيدكان التابعة لإدارة سوران المستقلة شمال أربيل، اليوم السبت، نزوح سكان ست قرى من الناحية بسبب القصف الإيراني، مبينا إن القصف الإيراني يتواصل على مناطق بالناحية منذ ثمانية أيام.

وأعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع "13 ضحية و58 جريحاً".